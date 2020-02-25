Азербайджан приостанавливает авиасообщение с Ираном

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» приостанавливает авиасообщение с Ираном. Об этом говорится в обновленной информации Azal, поступившей в редакцию haqqin.az.

Сегодня вечером авиакомпанией Buta Airways будет выполнен крайний рейс J2-9005 по направлению Баку-Тегеран, который вернется из аэропорта имени Имама Хомейни без пассажиров.

Рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев также приостановит авиакомпания Iran Air.