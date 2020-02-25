Эрдоган поедет в Москву

Встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта, уточнил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя сроки визита Эрдогана в Москву. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 29 февраля.

По словам Чавушоглу, вопрос по ситуации в сирийской провинции Идлиб может быть решен лишь в рамках встречи лидеров двух стран.

Ранее в субботу турецкий лидер сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным предложил Москве оставить Анкару «один на один» с официальным Дамаском. В Госдуме напомнили, что у турецких властей нет полномочий определять судьбу ближневосточного государства.