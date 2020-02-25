Теймур Раджабов опередил Шахрияра Мамедъярова в рейтинге ФИДЕ

Объявлен февральский рейтинг-лист ФИДЕ (Международная федерация шахмат). Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поднялся на одну ступень, опередив Шахрияра Мамедъяров. Рейтинг Теймура – 2765. У Шахрияра на один балл меньше - 2764. Наши шахматисты занимают соответственно 9-е и 10-е места.

Отметим, что Мамедъяров опустился на две позиции, пропустив вперед также француза Максима Вашье-Лягрява.

Всего в первой сотне пятеро азербайджанских гроссмейстеров. Помимо Раджабова и Мамедъярова, это также Гадир Гусейнов (2665), Ниджат Абасов (2664) и Рауф Мамедов (2654).

Сенсационно победивший на завершившемся на днях в Москве турнире «Аэрофлот Опен» Айдын Сулейманлы значительно улучшил свой рейтинг. Если до старта в российской столице на его счету было 2474 балла, то теперь рейтинг Айдына равен 2512. 14-летний шахматист входит в число 50-ти лучших юных шахматистов мира.