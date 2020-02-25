Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:37

Ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2 пока не вышла из-под контроля. Специалисты по всему миру разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса. Первые результаты ожидаются через несколько недель. За последнюю неделю количество заболевших и жертв коронавируса возросло, только за последние сутки в Южной Корее им заразились 594 человека, он проник в новые страны, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 28 февраля, на основе растущего числа заражения коронавирусом SARS-CoV-2 повысила оценку риска от высокого до «очень высокого» на глобальном уровне – но ученые уже говорят, что главная опасность миновала.

Они нам лгут и что-то скрывают? Нет, просто ситуация изменилась. «Наш главный враг - не вирус. Наши главные враги - страх, слухи, стигматизация. Все что нам нужно — это факты, разум и солидарность», - заявляет генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гербрейесус. – «Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания», - сказал он, добавив, что первые результаты ожидаются «через несколько недель». В этот раз вирусология сработала гораздо оперативнее, чем в случае со вспышкой «атипичной пневмонии», тем самым оправдав вложенные в нее деньги. Парадокс – чем больше было заболевших, тем быстрее был найден ответ, но парадокс это только кажущийся. А кроме того, большинство случаев заболевания, вызванного коронавирусом в мире, все еще можно проследить и выявить цепочку инфицированных. И ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус распространяется бесконтрольно. В материковом Китае 28 февраля зарегистрировано 327 новых случаев, и это самый низкий показатель с 23 января. Общее число заболевших COVID-19 в КНР превышает 78 800 человек, умерших - 2800 человек, за пределами Поднебесной заражены, по официальным данным, 4351 человек в 49 странах мира, из которых скончались 67. Из которых 36 722 человека уже полностью излечились. Коронавирус вырвался в большой мир - и все увидели, что жуткий монстр невообразимых размеров, каким нам рисовали его портрет в СМИ, в действительности оказался дерзким, злобным – но все же карликом. Как в известном анекдоте: «сильный-то он сильный, но - легкий». Во Вьетнаме вообще произошло своего рода чудо – все 16 заразившихся граждан этой страны выписаны из больницы и объявлены вылеченными, а само государство стало «территорией, свободной от коронавируса». Впрочем, никакого такого чуда здесь нет, сами вьетнамцы говорят, что причина произошедшего – «в инициативности и последовательных мерах правительства, своевременно принявшего ответные меры».

А какими они, эти меры, собственно должны быть? Четыре части света – Дальний Восток, Ближний Восток, США и Европа – коронавирус на всех один, но борются с ним по-разному. Дальний Восток: карантин, секта и Олимпийские игры После преодоления пика эпидемии, пришедшегося на начало февраля, темпы распространения вируса в Китае снизились. Во многом это - результат беспрецедентных по масштабу и жесткости мер, предпринятых китайскими властями, когда город Ухань и соседние территории целиком объявили зоной карантина, сохраняющегося до сих пор, а передвижение по всей стране было, да и сейчас остается, ограниченным. Тем временем в Южной Корее число зараженных вирусом добралось до отметки в 2931, умерли 16 человек, суточный «прирост» заболевших превысил показатели Китая. Большинство заболевших здесь связаны с сектой под названием «Церковь Иисуса Синчхонджи». Считается, что первой была инфицирована прихожанка этой церкви, которая активно посещала службы. Медики намерены проверить каждого из двухсот тысяч зарегистрированных членов секты. В Японии, где число зараженных достигло 226 человек, правительство объявило об отмене занятий и закрытии школ по всей стране, как минимум, до конца марта, когда начнутся школьные каникулы. 28 февраля власти объявили чрезвычайное положение на острове Хоккайдо, его жителям рекомендуется не выходить из дома. Для Японии вспышка эпидемии может обернуться отменой запланированных на июль Олимпийских игр — решение об этом должно быть принято в ближайшие месяцы. Ближний Восток: чихнувший иранец – опасный иранец На Ближнем Востоке эпицентром болезни стал Иран — здесь заражены оказались как минимум 388 человек, умерли 34. Вирус поразил священный город Кум, привлекающий паломников со всей страны — отсюда болезнь распространилась по всей территории Ирана. Среди зараженных — замминистра здравоохранения Ираж Харирчи, вице-президент по вопросам женщин и семьи Масуме Эбтекар и глава правительственной комиссии Национальной безопасности и международных отношений Моджтаба Зоннур. Чтобы сдержать угрозу, по всей стране в мечетях были отменены пятничные молитвы.

Первые случаи заражения в Ливане, Кувейте, Бахрейне, Ираке и Омане связаны с людьми, недавно посетившими Иран. Поэтому Объединенные Арабские Эмираты приостановили работу пассажирского парома между ОАЭ и Ираном. Власти Пакистана объявили о временном закрытии границы с Ираном — в этой стране тоже выявлен один случай заражения. В Афганистане вирус подозревается у троих жителей одной из западных провинций, и Кабул также объявил о прекращении наземного и воздушного сообщения с Ираном. Вспышки эпидемии боятся и в Саудовской Аравии — здесь всем туристам закрыли въезд в священные для мусульман города Мекку и Медину. Меры были приняты за месяц до начала массового паломничества к исламской святыне Каабе, которую традиционно посещают более двух миллионов верующих со всего мира. Европа: Ватикан закрывает катакомбы и соборы Европейской страной, наиболее пострадавшей от коронавируса, остается Италия. Здесь количество заразившихся достигло 650 человек. В связи со вспышкой заболевания Ватикан принял решение закрыть древние катакомбы, обычно открытые для посещения публики. Закрыт и Миланский собор. Французские власти сообщают о 41 случае заражения. Большинство из них были зарегистрированы к северу от Парижа, в районе аэропорта Шарль-де-Голль, который, как считают некоторые комментаторы, и является рассадником вируса в стране. В Великобритании было зарегистрировано 19 случаев заражения. Пострадавшие были доставлены в медицинские центры в Ливерпуле и Лондоне. Четверо заболевших обнаружены в Швейцарии. Еще трое — в Греции. Страна, которая является перевалочным пунктом для мигрантов и беженцев с Ближнего Востока, ужесточит пограничный контроль. Первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Эстонии и Дании. США «очень, очень готовы» Жительница Северной Калифорнии была госпитализирована ранее на этой неделе с подозрением на коронавирус. По сообщениям врачей, она стала первой американской гражданкой, заразившейся коронавирусом неизвестного происхождения. После этого Центры контроля и профилактики заболеваний изменили рекомендации для проведения анализов на коронавирус — отныне достаточно просто заподозрить у себя признаки болезни.