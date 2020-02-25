Эрдоган: Турция не ищет приключений в сирийском вопросе

Турция в сирийском вопросе не ищет приключений, и тем более не стремится к расширению территорий. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, на территории Турции уже находятся 3,7 миллионов сирийцев, и страна не осилит новую волну беженцев.

Эрдоган отметил, что полтора миллиона сирийцев на данный момент скопились у турецкой границы.

«Мы не в погоне за нефтью или землями Сирии. Проблему Идлиба создали в попытке отнять у Турции все достижения последнего периода. На нас давят и провоцируют», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности и тем самым обеспечить безопасность своих границ.

«Истинной целью происходящего в Сирии, является не Идлиб, а Турция. Те, кто добьется желаемого в Сирии, повернет оружие против Турции», - подчеркнул президент.