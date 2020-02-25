Роухани и Эрдоган обсудили Сирию
Президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, сообщается на сайте иранского лидера.
Роухани отметил сложность ситуации в Идлибе, поскольку с одной стороны, необходимо защитить жизни людей, с другой – искоренить террористов.
Эрдоган заявил о необходимости следовать астанинскому формату и продолжить сотрудничество Ирана, России и Турции.
Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек.