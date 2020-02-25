В Баку пресекли продажу крупной партии наркотиков

На основе этой информации сотрудники Госкомтаможни и главного Управления по борьбе с наркотиками МВД провели совместную операцию перед отелем, расположенным на ул. М.Ордубади Бинагадинского района.

В Главное оперативно-следственное управление Госкомтаможни поступила информация о планах группы лиц реализовать на территории Азербайджана крупную партию наркотиков, привезенных из Ирана контрабандным путем.

Для продажи наркотиков на территорию приехал гражданин Азербайджана Эльнур Гулиев. Он был задержан при попытке продать сотруднику таможни, выступавшему в роли условного покупателя, 183 грамма героина и 1960 граммов опиума.

При обыске у него также было обануржено 16,4 грамма героина и 12,5 грамма опиума.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Эльнур Гулиев вступил в преступный сговор с гражданином Азербайджана Фахрадом Аббасовым и неустановленным гражданином Ирана с целью незаконного ввоза в страну наркотиков.