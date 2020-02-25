Путин и Роухани обсудили коронавирус

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, лидеры двух стран, в частности, обсудили ситуацию с распространением коронавируса в Иране. Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с большим числом жертв инфекции в стране и заявил о готовности Москвы помочь Тегерану в борьбе с коронавирусом.

Также главы государств поговорили о ситуации вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отметили важность сохранения данного соглашения. Кроме того, одной из тем беседы Путина и Роухани стал рост напряженности в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.