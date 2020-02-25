Коронавирус наступает на Францию

Десятки человек во Франции заразились коронавирусом в течение субботы, к вечеру число заболевших перевалило за сотню.

В Гендирекции здравоохранения отмечают, что девять человек находятся в больницах в тяжелом состоянии. Число жертв не изменилось, их по-прежнему двое.

По данным портала France Info, к настоящему времени вылечить удалось 12 человек, а более 10 зараженных переносят болезнь в легкой форме.

Днем сообщалось, что общее число заболевших во Франции достигло 73. Власти приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе отменить парижский полумарафон и салон недвижимости MIPIM в Канне.