Вотум недоверия правительству Франции

Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуара Филиппа о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы только что вынесли вопрос о вотуме недоверия", — написал лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон в Твиттере. Инициативу также поддержали Коммунистическая партия Франции и Партия социалистов.

Как сообщает телеканал BFMTV, еще один вопрос о вотуме недоверия вынесла партия "Республиканцы".

Ранее в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется положениями статьи 49.3 Конституции страны для того, чтобы принять законопроект без голосования.