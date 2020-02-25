США ограничили поездки в Иран, Италию и Южную Корею

США запретили въезд в страну посетившим Иран в течение последних 2 недель, а также ввели повышенный уровень опасности на поездки в ряд стран из-за коронавируса, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пенса, президент США Дональд Трам одобрил данные ограничения.

США «повышают уровень» опасности на поездки в отдельные регионы Италии и Южной Кореи. Гражданам рекомендовано отказаться от путешествий.

Ранее сообщалось, что в США скончался первый человек от коронавируса.