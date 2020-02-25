Из Турции в Европу отправились почти 50 тысяч сирийских беженцев

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что 47 113 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

"По состоянию на 00.50, число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 47 113", - говорится в заявлении Сойлу в Twitter.