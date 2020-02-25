В центре Баку демонтируют памятник Шаху Исмаилу Хатаи. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Согласно информации, на улицу Юсифа Сафарова стянута техника и сотрудники полиции. Куда увозят памятник и где он будет установлен - пока неизвестно.

Напомним, что еще в 2017 году было анонсировано о том, что памятник будет демонтирован из-за создания на улице дорожной развязки.

Отметим, что шах Исмаил Хатаи является выдающейся исторической личностью и правителем государства Сефевидов. Именно он заложил основу единого азербайджанского государства и поднял азербайджанский язык до уровня государственного. Шах Исмаил также писал лирические и эпические стихотворения под псевдонимом Хатаи.