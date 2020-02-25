Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:00

Не менее двадцати трех человек погибли, около 200 пострадали в столице Индии Дели во время продолжавшихся три дня столкновений сторонников и противников нового закона о гражданстве. Среди погибших один полицейский. Причина происходящего все та же – проигнорированный «прогрессивной международной общественностью» закон об индийском гражданстве, принятый в декабре прошлого года. Он предусматривает упрощённую процедуру получения гражданства для немусульман из соседних с Индией стран – Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если они сталкиваются с притеснениями у себя на родине.

Критики закона заявляют, что он нарушает принцип равенства, содержащийся в конституции, и маргинализирует более 200 миллионов индийских мусульман. «Ничего подобного», - заявляют в ответ руководство Индии и функционеры правящей «Бхаратия джаната парти», BJP. – «Вот ведь и сам, понимаете – САМ Дональд Трамп на днях сказал, что мать-Индия является местом, где все религии развиваются на равных условиях и в гармонии». Всплеск индуистского национализма, культивируемый и лелеемый премьером Нарендрой Моди и BJP, продолжает свое логическое развитие – у всех вроде как и равные права, Индия все-таки демократия, но некоторые религии и взгляды – равнее. А местные мусульмане должны знать свое место и не вмешиваться в политику, и уж тем более – не протестовать против строительства государства мечты для индуистов. Собственно, столкновения в Дели и начались после того, как 39-летний лидер индуистских ультранационалистов Капил Мишра призвал своих сторонников самостоятельно «навести порядок» в ряде районов индийской столицы, в которых мусульмане смеют высказывать недовольство законом о гражданстве. Молодежные банды и группы маргиналов, которых в Дели всегда было с избытком, с энтузиазмом откликнулись на этот призыв и ринулись в мусульманские кварталы на северо-востоке индийской столицы.

Начались погромы, на защиту семей и имущества встали стихийно возникшие отряды местной самообороны из мусульман – и тогда вмешалась полиция. Относительный порядок ценою двух десятков погибших и двух сотен раненых восстановить удалось, но обстановка остается крайне напряженной – то тут, то там вспыхивают стычки. Естественно, что ничего подобного Дональду Трампу, в понедельник и вторник находившемуся в Индии, местные власти не показали. Да и захотел ли бы американский президент узнать о происходящем – большой вопрос. Поскольку для его целей – сдерживание Китая и создание Индо-Тихоокеанского региона, где США будут гегемоном, а Нью-Дели младшим партнером - индуистский национализм как нельзя более кстати. Правящая верхушка в Нью-Дели грезит величием Индии, мечтает о роли субгегемона в Южной Азии, ненавидит Пекин и Исламабад, готова вкладываться в наращивание собственной военной мощи – идеальный для Вашингтона партнер в политике и военно-техническом сотрудничестве. Такого не сдерживать надо – а всячески поощрять, хотя бы из-за огромного рынка всяческих смертоносных изделий, товаров двойного назначения и технологий. Но неизбежно возникает и другой вопрос – а о чем думают в Нью-Дели, одним росчерком пера переводя 200 миллионов своих граждан на положение, скажем так, не то, чтобы «второго сорта», но – достаточно подозрительных и не совсем благонадежных? Со всеми вытекающими из этого шага для индийских мусульман последствиями, поскольку «закон о гражданстве», а до этого отмена особого статуса Кашмира - не последние, надо думать, меры ущемления их прав и статуса. Не боятся ли премьер и правящая BJP расколоть таким образом страну? Ответ здесь однозначен – нет, не боятся, и причин для этого как минимум две. Экономика страны замедляется и года три уже как находится в предкризисном состоянии, со всеми сопутствующими этой ситуации «прелестями», вроде ухудшения социально-экономического положения населения. Канализовать в этих условиях протест подогретой националистическими лозунгами улицы на одну из этноконфессиональных групп, в данном случае – на мусульман, достаточно нехитрый и недорогой ход: власть вся в белом, а виноваты внутренние враги.