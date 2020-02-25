Коронавирус уже в Армении

По его словам, заболевший — 29-летний гражданин республики, недавно прилетевший из Тегерана вместе с женой. У мужчины на момент обращения к медикам была высокая температура, но сейчас она спала и его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил Пашинян. У его супруги результат теста на коронавирус оказался отрицательным.

«Правительство примет необходимые меры в соответствии с правилами, установленными Всемирной организацией здравоохранения», — пообещал премьер. Тех, кто контактировал с заболевшим, изолируют. По словам Пашиняна, речь идет о 30 гражданах, для них предоставят «отдельные гостиничные услуги». Были ли в самолете граждане других стран, он не уточнил.