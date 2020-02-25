Байден впервые выиграл праймериз

Как сообщает Deutsche Welle, по результатам подсчетов 93 процентов бюллетеней, он набирает 48,9 процента голосов, его главный конкурент Берни Сандерс - 19,8 процента.

"Мы живы более, чем когда-либо", - заявил Байден. "Для всех, кто был сбит с ног, оставлен позади, для тех, кого не принимали в расчет, - это ваша кампания", - обратился он к сторонникам.

Занявший третье место на праймериз с предварительным результатом в 11,4 процента миллиардер Том Стейер объявил, что отказывается продолжать участвовать в президентской гонке, объяснив свое решение, что больше не видит шансов на победу.

Победа Байдена может помочь ему переломить ситуацию перед так называемым "супервторником" - первым вторником марта, когда праймериз пройдут сразу в 15 штатах. "Супервторник" придется в этом году на 3 марта. В этот день решится, упрочит ли сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидерство и станет недосягаемым для Джо Байдена, или тот еще сможет с ним побороться.