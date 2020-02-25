Таджикистан выбирает парламент

На 9:00 по местному времени (8:00 по бакинскому) явка избирателей на выборах уже составляет 23,4%. Об этом сообщил член Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Носирджон Салимзода, пишет ТАСС.

Из 238 кандидатов граждане выберут 63 депутатов: из них 22 пройдут в нижнюю палату парламента по партийным спискам, 41 — по одномандатным округам, пишет агентство Avesta. Всего на выборы зарегистрировались более 4,9 млн человек — проголосовать они смогут до 20:00 на 3450 участках, открытых в том числе за рубежом.

В выборах в парламент участвуют кандидаты от семи партий — Народной демократической партии, Аграрной партии, Партии экономических реформ, а также Демократической, Коммунистической, Социалистической и Социал-демократической партий.

Выборы в верхнюю палату парламента состоятся 27 марта.