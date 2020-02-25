Более половины заразившихся коронавирусом в Китае вылечились

Более половины всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае вылечились и выписаны из больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайского государственного комитета по вопросам здравоохранения.

По последним данным, в стране зафиксировано более 79 тысяч случаев заболевания инфекцией. Излечились и были выписаны из больниц более 41 тысячи человек, это около 52 процентов от общего числа заболевших. Почти 33 тысячи человек все еще находятся на лечении.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю (без учета провинции Хубэй) зарегистрировано 12 917 случаев заражения, из них – 109 с летальным исходом, смертность составила 0,84%. В самом очаге эпидемии –провинции Хубэй выявлено 66 907 случаев заражения, 2761 человек скончался, смертность составила 4,12%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности международного распространения COVID-19 до очень высокого. Всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысячи человек, большинство из них в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи — вылечились.