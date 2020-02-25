Эрдоган: Турция не отступит от справедливой борьбы и не забудет о предательстве

«Турецкий народ не отступит от справедливой борьбы, а в ответ на гибель каждого военнослужащего будут наноситься сокрушительные удары. Мы не забудем также ни об одном предательстве », — говорится в публикации, размещенной на странице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

Эрдоган отметил, что нынешние процессы в регионе по своим масштабам и последствиям не менее значимы для Турции, чем те, через которые она прошла около ста лет назад – в период национально-освободительной борьбы под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка.

«Мы денно и нощно ведем борьбу для защиты интересов Турции и ее жителей. Регион, в котором расположена наша страна, в течение всей истории сталкивался с угрозой захвата. Если мы хотя бы на секунду отступим от своей борьбы и сделаем шаг назад в вопросе единства нации, то понесем колоссальные потери. До тех пор, пока народ поддерживает курс правительства, мы сможем сокрушить любые препятствия. Готовы преподать исторический урок всем, кто полагает, что сможет загнать Турцию в тупик», - говорится в публикации турецкого президента.