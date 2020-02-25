Фильм иранца Расулофа завоевал главный приз Берлинале

Один из героев - примерный семьянин, который вынужден скрывать тайну от своих близких. Второй не может представить, что в состоянии убить человека, однако должен это сделать. Еще один собирается сделать предложение девушке, однако обстоятельства меняют его намерения. Четвертый - врач, который предпочел затворничество своей любимой работе.

«Золотого медведя» за эту работу должен был лично получить Мохаммад Расулоф, но на церемонии его не было, пишет «Российская газета». С 2017 года иранскому режиссеру запрещено покидать свою страну по политическим причинам. Несмотря на отсутствие победителя, зал аплодировал ему стоя, а многие даже плакали.

Гран-при жюри получила драма Элайзы Хиттман «Никогда, редко, иногда, всегда». Приза за режиссуру удостоился тайваньский постановщик Хон Сан Су («Женщина убежала»). Актерские премии были розданы итальянцу Элио Джермано («Я хотел спрятаться») и немке Пауле Бир («Ундина»). Сценарная награда отошла братьям Дамиано и Фабиано Д’Инноченцо за «Плохие сказки». Из команды скандального фильм «Дау: Наташа» специальной премии за художественные призы удостоился лишь оператор Юрген Юргенс.