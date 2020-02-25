Профессор Цви Бентвич: «Что за паника? Коронавирус - обычный грипп» заявление израильского центра
«Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа) оказала существенное влияние на жизнь сотен миллионов людей в мире и поколебала их чувство безопасности. Последствия эпидемии сказываются и на мировой экономике. Целые государства оказались парализованы, и вскоре к их списку добавятся новые, где уже обнаружен опасный вирус», - пишет в своей статье руководитель Центра изучения тропических заболеваний и СПИДа при медицинском факультете университета им. Бен-Гуриона Цви Бентвич.
По словам израильского профессора, с каждым днем страх перед коронавирусом нарастает, все болеее интенсивными становятся попытки защититься от него. Ущерб, нанесенный коронавирусом экономике развитых государств, постоянно увеличивается.
Причиной этого Бентвич называет политику в области здравоохранения, принятую в большинстве развитых стран мира.
«Ее проводят местные органы власти, подчиняясь указаниям Всемирной организации здравоохранения. В соответствии с этой политикой, человека, заподозренного в заболевании коронавирусом, необходимо изолировать как минимум на две недели, а любую общественную деятельность, которая может способствовать распространению вируса, нужно прекратить.
Оправдана ли такая политика, и на каком фундаменте покоятся ее основные принципы? Трудно не понять и не оправдать соображения медицинских властей, серьезно обеспокоенных возникновением новой эпидемии...
Эпидемия «испанки», вспыхнувшая в конце Первой мировой войны, унесла жизни десятков миллионов людей во всем мире. Эта трагедия может повториться. Поэтому после первых сообщений о распространении коронавируса, когда его основные параметры и характеристики еще не были известны, нужно было принять жесткие меры, чтобы остановить это явление. Кроме того, вызывала сомнение достоверность сообщений китайских властей по этому поводу», - пишет израильский профессор.
Говоря о новом коронавирусе, Бентвич отмечает, что пока сведений о нем недостаточно: «Тем не менее, что-то определенное о нем уже можно сказать. Семейство коронавирусов известно в качестве возбудителя атипичной пневмонии (SARS), эпидемия которой разразилась в первый раз в 2002 году, и в 2012 году – во второй. Вирус, ставший причиной новой эпидемии, относится к этой же группе. Коронавирус поражает, в первую очередь, легочную ткань, поэтому вызываемая им болезнь затрудняет деятельность дыхательных путей и передается по воздуху. Число летальных исходов, связанных с этой болезнью, составляет пока около 1 процента, что намного ниже аналогичных показателей атипичной пневмонии (9,5 процента в 2002 году и 34,4 процента - в 2012). Более того, от коронавируса умирают меньше, чем от обычного гриппа в США. Большинство скончавшихся от новой эпидемии были людьми преклонного возраста, а также, как правило, страдали от других заболеваний».
Далее Бентвич дает обнадеживающий прогноз: «Опасениям, что коронавирус приведет к массовым летальным исходам по всему миру, больше нет места. Можно предположить, что новая эпидемия будет развиваться так же, как хорошо известная нам эпидемия гриппа, и в течение ближайших месяцев сойдет на нет. При этом число заболевших все это время может держаться на высоком уровне, поскольку нынешний коронавирус чрезвычайно легко передается от одного человека другому.
Эти выводы должны оказать влияние на политику, проводимую в связи со вспышкой эпидемии. Массовая опасность человечеству не угрожает, поэтому крайние меры, введенные в связи с распространением коронавируса, являются неоправданными. Бороться с эпидемией следует так же, как с обычным гриппом. Более того, тот факт, что коронавирус передается чрезвычайно легко, снижает эффективность таких чрезвычайных мер, как изоляция больных и отмена всех публичных мероприятий. Подобные шаги причиняют огромный экономический ущерб, сеют панику и нарушают общественное спокойствие.
Изменить политику в области здравоохранения никогда не бывает легко. Наверняка и на этот раз любая подобная попытка столкнется с сопротивлением. Разве не логично, что изоляция больных и отмена общественных мероприятий сокращают риск распространения болезни? Можно ли гарантировать, что коронавирус не станет более агрессивным? Разумеется, на все эти вопросы нет однозначного ответа».
Бентвич советует органам здравоохранения разных стран пересмотреть предпринимаемые шаги и сосредоточиться на обычной профилактике инфекционных заболеваний: «При угрозе эпидемии нужно чаще мыть руки, носить защитные маски, а все заболевшие должны оставаться дома. Одновременно с этим следует провести разъяснительную кампанию, чтобы возникшая по всему миру паника постепенно улеглась.
Пока еще рано подводить итоги, но уже сейчас очевидно, что нынешняя эпидемия коронавируса будет изучаться как пример жесткой политики международных здравоохранительных органов. Главный вывод, который можно сделать из этой истории, заключается в том, что радикальные меры, подобные принятым сейчас, следует применять гораздо осторожнее – только после того, как уровень опасности распространения агрессивного вируса достигает по-настоящему высокой отметки. До тех пор, пока этого не произошло, следует прибегать к мерам борьбы с обычными инфекционными заболеваниями. Сейчас крайне важно сообщить: коронавируса можно больше не бояться».