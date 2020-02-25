«Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа) оказала существенное влияние на жизнь сотен миллионов людей в мире и поколебала их чувство безопасности. Последствия эпидемии сказываются и на мировой экономике. Целые государства оказались парализованы, и вскоре к их списку добавятся новые, где уже обнаружен опасный вирус», - пишет в своей статье руководитель Центра изучения тропических заболеваний и СПИДа при медицинском факультете университета им. Бен-Гуриона Цви Бентвич.

По словам израильского профессора, с каждым днем страх перед коронавирусом нарастает, все болеее интенсивными становятся попытки защититься от него. Ущерб, нанесенный коронавирусом экономике развитых государств, постоянно увеличивается.

Причиной этого Бентвич называет политику в области здравоохранения, принятую в большинстве развитых стран мира.

«Ее проводят местные органы власти, подчиняясь указаниям Всемирной организации здравоохранения. В соответствии с этой политикой, человека, заподозренного в заболевании коронавирусом, необходимо изолировать как минимум на две недели, а любую общественную деятельность, которая может способствовать распространению вируса, нужно прекратить.

Оправдана ли такая политика, и на каком фундаменте покоятся ее основные принципы? Трудно не понять и не оправдать соображения медицинских властей, серьезно обеспокоенных возникновением новой эпидемии...

Эпидемия «испанки», вспыхнувшая в конце Первой мировой войны, унесла жизни десятков миллионов людей во всем мире. Эта трагедия может повториться. Поэтому после первых сообщений о распространении коронавируса, когда его основные параметры и характеристики еще не были известны, нужно было принять жесткие меры, чтобы остановить это явление. Кроме того, вызывала сомнение достоверность сообщений китайских властей по этому поводу», - пишет израильский профессор.

Говоря о новом коронавирусе, Бентвич отмечает, что пока сведений о нем недостаточно: «Тем не менее, что-то определенное о нем уже можно сказать. Семейство коронавирусов известно в качестве возбудителя атипичной пневмонии (SARS), эпидемия которой разразилась в первый раз в 2002 году, и в 2012 году – во второй. Вирус, ставший причиной новой эпидемии, относится к этой же группе. Коронавирус поражает, в первую очередь, легочную ткань, поэтому вызываемая им болезнь затрудняет деятельность дыхательных путей и передается по воздуху. Число летальных исходов, связанных с этой болезнью, составляет пока около 1 процента, что намного ниже аналогичных показателей атипичной пневмонии (9,5 процента в 2002 году и 34,4 процента - в 2012). Более того, от коронавируса умирают меньше, чем от обычного гриппа в США. Большинство скончавшихся от новой эпидемии были людьми преклонного возраста, а также, как правило, страдали от других заболеваний».