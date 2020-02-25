Трамп: США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом, если...

Соединенные Штаты готовы помочь Ирану в борьбе с распространением «китайского» коронавируса COVID-19, если Тегеран обратится с такой просьбой к Вашингтону. Об этом на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии заявил президент США Дональд Трамп.

«Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это. Все, что от них требуется, – это попросить», - приводит слова американского лидера ТАСС.