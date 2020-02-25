Трамп: США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом, если...
Соединенные Штаты готовы помочь Ирану в борьбе с распространением «китайского» коронавируса COVID-19, если Тегеран обратится с такой просьбой к Вашингтону. Об этом на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии заявил президент США Дональд Трамп.
«Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это. Все, что от них требуется, – это попросить», - приводит слова американского лидера ТАСС.
Ранее в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон предлагал Ирану помощь в борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее предложение, по утверждению Госдепартамента, было направлено через власти Швейцарии.
В свою очередь, иранский МИД назвал предложение Вашингтона смешным. По мнению Тегерана, заявление Госдепартамента является политической игрой. Как отметил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, «министерство иностранных дел находится в тесном контакте со многими государствами, чтобы обеспечить потребности страны в лекарствах и средствах гигиены для противодействия коронавирусу».