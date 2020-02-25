Украинцев будут пускать в Россию только по загранпаспорту

Украинцы с 1 марта не смогут въезжать на территорию России только по паспорту гражданина Украины или свидетельству о рождении. Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (минВОТ).

До этого пересекать границу с Россией граждане Украины могли по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. В министерстве отметили сложившуюся практику, когда граждане Украины пересекают российскую границу через неподконтрольные украинским властям пропускные пункты на «временно оккупированной территории», нарушая таким образом законы страны, после чего возвращаются в Украину через границу с Россией, передает РБК.



Теперь гражданам, которые подобным образом оказались в стране, не удастся вернуться в свои дома через границу Украины без загранпаспорта или разрешения для пересечения линии разграничения в пределах сепаратистских республик Донбасса, отметили в министерстве.

