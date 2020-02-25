Трамп: Мы обсуждаем с Эрдоганом тему Patriot

Вашингтон и Анкара обсуждают множество вопросов, касающихся Сирии, в том числе и тему зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сказал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, посвященной мерам, принимаемым Белым домом в связи с коронавирусом нового типа (Сovid-19), сообщает Anadolu.

«Мы провели много разговоров с президентом Эрдоганом в связи с ситуацией в Сирии. И мы обсуждаем как раз то, о чем вы спрашиваете», - ответил Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он с Реджепом Тайипом Эрдоганом тему Patriot.