Овцы спасают Китай от вируса, а утки - Пакистан от саранчи за бортом недели
Еще 1 февраля власти Пакистана объявили, что стали жертвой вторжения неисчислимых армад пустынной саранчи. Спустя месяц справиться с нашествием насекомых так и не удалось – но на помощь уже спешит Пекин.
Китай намерен отправить своему стратегическому союзнику контингент в количестве 100 тысяч уток. Сельскохозяйственные эксперты, стоящие за этой инициативой, отмечают, что одна взрослая утка может съесть до 200 особей саранчи в день, и в этом смысле она более эффективна, чем пестициды.
«Если курица может съедать до 70 саранчовых в день, то утка – в три раза больше. При этом они любят оставаться в группе, поэтому ими легче управлять, чем курицами», – утверждает доктор Лу Личжи, старший научный сотрудник Академии сельскохозяйственных наук провинции Чжэцзян – «Утка – это мощное биологическое оружие».
Правительство КНО на минувшей неделе уже командировало в Пакистан делегацию экспертов для утверждения «утиной программы» по борьбе с вредителями. После решения юридических вопросов птицы будут отправлены в наиболее пострадавшие районы Пакистана - провинции Синд, Белуджистан и Пенджаб.
Один из членов этой делегации, профессор Китайского сельскохозяйственного университета Чжан Лун, подчеркивает, что утки в Китае для борьбы с нашествиями саранчи использовались с древнейших времен.
В наше время подобный способ борьбы с вредителями в последний раз использовался китайскими специалистами в 2000-м году. Тогда 30 тысяч уток было отправлено в Синьцзян, подвергшийся этому бедствию, вполне сравнимому по своим экономическим последствиям с природными стихийными катастрофами вроде наводнений, ураганов и тому подобного.
Кстати, по данным ООН, причиной масштабного нашествия саранчи стали проливные дожди на Аравийском полуострове в 2018-19 годах, которые создали идеальные условия для размножения как минимум трех поколений подряд этих насекомых. С тех пор миллиардные рои саранчи распространились в Южной Азии и Восточной Африке.
Следует отметить, что отправка Исламабаду 100-тысячного контингента китайских уток является гуманитарной акцией и осуществляется на безвозмездной основе. И нужно заметить, что зачастую здесь срабатывает принцип «проявите щедрость сами – и щедрость проявят к вам».
Так, 27 февраля, в Пекине в Доме народных собраний председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с прибывшим в Китай с визитом президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, который оказался первым главой иностранного государства, нанесшим визит в Китай после вспышки коронавирусной пневмонии.
Глава Монголии от имени народа своей страны преподнес китайскому народу в качестве подарка 30 тысяч баранов в знак поддержки борьбы с коронавирусной эпидемией. Письменное свидетельство президент Монголии передал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину по итогам встречи. Такой вот круговорот добрых дел…