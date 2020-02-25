Китай намерен отправить своему стратегическому союзнику контингент в количестве 100 тысяч уток. Сельскохозяйственные эксперты, стоящие за этой инициативой, отмечают, что одна взрослая утка может съесть до 200 особей саранчи в день, и в этом смысле она более эффективна, чем пестициды.

Еще 1 февраля власти Пакистана объявили, что стали жертвой вторжения неисчислимых армад пустынной саранчи. Спустя месяц справиться с нашествием насекомых так и не удалось – но на помощь уже спешит Пекин.

«Если курица может съедать до 70 саранчовых в день, то утка – в три раза больше. При этом они любят оставаться в группе, поэтому ими легче управлять, чем курицами», – утверждает доктор Лу Личжи, старший научный сотрудник Академии сельскохозяйственных наук провинции Чжэцзян – «Утка – это мощное биологическое оружие».

Правительство КНО на минувшей неделе уже командировало в Пакистан делегацию экспертов для утверждения «утиной программы» по борьбе с вредителями. После решения юридических вопросов птицы будут отправлены в наиболее пострадавшие районы Пакистана - провинции Синд, Белуджистан и Пенджаб.

Один из членов этой делегации, профессор Китайского сельскохозяйственного университета Чжан Лун, подчеркивает, что утки в Китае для борьбы с нашествиями саранчи использовались с древнейших времен.

В наше время подобный способ борьбы с вредителями в последний раз использовался китайскими специалистами в 2000-м году. Тогда 30 тысяч уток было отправлено в Синьцзян, подвергшийся этому бедствию, вполне сравнимому по своим экономическим последствиям с природными стихийными катастрофами вроде наводнений, ураганов и тому подобного.

Кстати, по данным ООН, причиной масштабного нашествия саранчи стали проливные дожди на Аравийском полуострове в 2018-19 годах, которые создали идеальные условия для размножения как минимум трех поколений подряд этих насекомых. С тех пор миллиардные рои саранчи распространились в Южной Азии и Восточной Африке.