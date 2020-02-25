Путин: ситуация с коронавирусом под контролем

По словам Путина, прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года. Тем не менее российский президент считает текущий уровень цен на нефть приемлемым.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, прошедшего в правительственном терминале аэропорта «Внуково», заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает РИА Новости.

Путин сказал, что Фонд национального благосостояния способен обеспечить все обязательства правительства в случае, если ситуация в мировой экономики ухудшится, пишет РБК.

«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе... Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нужно смотреть особо, как нам реагировать на то, что в этом смысле происходит», - сказал российский президент, отметив, что хотел бы посоветоваться, как реагировать на то, что происходит в мировой экономике в связи с коронавирусом.

«Нефтяные котировки марки Brent опустились на отметку 50 долларов за баррель, сложно делать прогнозы, но России нужно быть готовыми к разным сценариям», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия сможет исполнить все соцобязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике. «В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем», – отметил президент России.