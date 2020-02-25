"Изолированы 32 человека. Они помещены в цахкадзорскую гостиницу "Голден Пэлас". До сегодняшнего дня в Армении проведены 117 тестов, лишь в одном случае был положительный результат", - сказал Торосян.

Говоря о прибывшем из Тегерана спецрейсом гражданине Армении, у которого был обнаружен коронавирус, Торосян заявил, что он пока не проходит лечение, поскольку у него нет симптомов вируса, хотя тест был положительным, передает Sputnik Армения.

"Сейчас он не принимает какие-либо препараты, поскольку у него даже нет температуры", – сказал Торосян, добавив, что все пассажиры проходили проверку в Иране и им мерили температуру в армянском аэропорту. У 29-летнего мужчины она не была высокой. Более того, тесты не являются быстрыми и невозможно провести их сразу у всех, кто прибыл в страну.

По его словам, несмотря на обнаруженный случай коронавирусной инфекции, армянские граждане продолжают въезжать в страну из Ирана через сухопутную границу.