"По состоянию на 09:55 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 76 тысяч 358", - говорится в заявлении Сойлу.

По состоянию на утро 1 марта границу Турции в районе провинции Эдирне пересекли 76 358 мигрантов, сообщил в Twitter глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Anadolu отмечает, что в последние дни десятки тысяч беженцев и мигрантов устремились из Турции в Европу. Нелегалы пытаются добраться до стран ЕС как по воде, так и по суше.

Попытки греческой полиции остановить поток мигрантов не меняют ситуации. Беженцы, в числе которых женщины и дети, прорываются через заграждения из колючей проволоки.

Напомним, пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.