Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 13:40

Товхид в исламе отрицает историю и теорию политеизма, проще говоря многобожия. Но как-то в Азербайджане неудачно назвали некоего Ибрагимова именем Товхид. Выбор родителей – что тут поделаешь? Но выбор самого юноши, который подменил исламскую догматику о едином Боге вооруженной и террористической борьбой со светской властью в Азербайджане, с недавних пор представляет угрозу не только информационной безопасности, но и всей системной национальной безопасности страны.

Юноша Ибрагимов, как и многие юноши из косных, плохо образованных азербайджанских семей в глубинке, конечно же, не читал Мирзу Фатали Ахундова. Не привили родители Товхиду и любовь к книгам, и тем более произведениям могучей кучки – Мирзы Джалила, Сабира, Абдулрагим бека Хагвердиева, которые изо всех сил боролись с религиозным фанатизмом и порожденным им невежеством. Увы, но крах первосортного советского просвещения образовал большущий вакуум, который вновь попытались заполнить доцивилизационной медресе – средневековым религиозным образованием. Потерянное поколение товхидов оказалось на линии разлома между цивилизациями. Конечно же, эта концептуальная проблема является отдельным предметом глубочайшего исследования и всестороннего анализа. Но вот именно Товхид и тысячи таких как он стали жертвами разлома цивилизаций. Юноша попал под влияние клерикалов, его завлекли в иранскую духовную семинарию в Куме обещаниями скорой встречи в раю с блаженными, поразительно красивыми гуриями на берегу винных рек в райском шатре… Однако все это потом, в следующей жизни, а вот пока для достижения сокровенной мечты Товхиду надо послужить делу исламской революции. Из Ибрагимова сотворили карикатурного муллу, которых еще век назад осмеивали в своих произведениях великие Мирза Фатали, Мирза Джалил, Сабир. Ибрагимову выделили участок в новой прокси-войне. В медресе Товхид прошелся галопом по Таухиду, прочитал по слогам Коран, пробил ведомственную мозоль на лбу, надел убогую чалму и неприглядную джалабию… Все строго по лекалам Исламского интернационала. Взамен новому образу азербайджанского хусита создали нечто вроде информационного портала, страничку в соцсетях и канал в ютубе. Товхид ринулся в борьбу за святое дело.

Образ, конечно же, карикатурный. Ожиревшее и озверевшее тучное тело во имя странного дела. Образу создали хороший фон и приличный бэкграунд. Смешно, конечное же, лицезреть столь жалкую сцену, как толстый мальчик с тяжелым автоматом и с неподъемными доспехами появляется где-то на военной базе Аль-Кудс в Сирии или в окружении бойцов Хезбаллы. Не Дон Кихот на коне, а Санчо Пансо на ишаке. Как-то ненароком Ибрагимова завели даже в кабинет к исламскому Че Геваре, покойному Сулеймани – вовсе не для планирования нападения на американское посольство в Багдаде, либо разработку диверсионной спецоперации хуситов в саудитском тылу, а для подкрепления образа мальчиша-кибальчиша, этакого лидера зеленой революции. Да, выглядит несуразно, клякса какая-то. Впервые Товхид отметился во время гянджинских событий, теракта против гянджинского мэра. Он начал призывать к покушению на светскую власть. Его же устами стали канонизировать преступный образ Юниса Сафарова, выстрелившего в гянджинского градоначальника. С этого мгновения Ибрагимов и возглавил информационную войну с территории дружественной соседней страны. Ибрагимов все это делает неряшливо, первобытно, неумело, навязчиво… Накануне Товхид выступил с новым воззванием к вымышленным воинам отсутствующей зеленой борьбы за мнимое правое дело в Азербайджане. Можно было пропустить и оставить без внимания крик души клерикального автохтона. Товхид заявляет, что под видом коронавируса в Азербайджане началась новая волна репрессий в отношении исламских активистов. Что подразумевает при этом Ибрагимов, остается догадываться. Носителей коронавируса, экспортируемых из иранских лавок в Баку, Товхид представляет воинами ислама, а карантин – острогом. К тому же, Ибрагимов сообщает об аресте главы Исламской партии, который отбывает срок заключения свыше десяти лет. Что преследуют авторы угрозы и небылиц, состряпав новую фальсификацию, искажая ситуацию в Азербайджане?