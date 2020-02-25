В Турции задержали сотрудников российского СМИ за провокацию

Полиция Турции задержала трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету "Сёзджу".

Согласно информации, причиной для задержания репортеров стала провокационная статья на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции Хатай 80 лет назад". В статье утверждается, что провинция Хатай отошла к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники Sputnik Турция не выходят на связь в течение девяти часов после обращения в полицию.