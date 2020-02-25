Синоптики рассказали о погоде на завтра
2 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дождь. Днем на полуострове возможны интенсивные осадки. Сильный северо-западный ветер к вечеру утихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологи Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 4-6, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 762 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.
В некоторых районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, на горных и предгорных территориях возможен снег. В северных и восточных районах осадки местами интенсивные. Во второй половине дня, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 и днем 0-5 градусов тепла.