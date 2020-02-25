Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России

Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран-Сирия-Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России. Такое предложение глава Исламской Республики высказал накануне во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Принимая во внимание нашу договоренность по таким принципам, как сохранение территориальной целостности Сирии, искоренение терроризма, защита невинных, быстрое урегулирование вопроса Идлиба, на этой встрече можно устранить противоречия», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, 27 февраля, в результате авиаобстрела со стороны правительственных сил Сирии погибли 36 военнослужащих армии Турции. В ответ на воздушный удар по позициям турецких военных в Идлибе, ВС Турции нанесли массированные артиллерийские и воздушные (посредством ударных БПЛА) удары по более чем 200 объектам сил режима Башара Асада в Идлибе. По словам министра обороны Хулуси Акара, турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, нейтрализованы 309 сторонников Асада.