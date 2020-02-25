В заявлении Исполнительной власти Баку говорится, что в последнее время к ним участились письма с негодованием по поводу неудачного месторасположения памятника и отсутствие возможности использования его в мероприятиях исторического значения.

«Памятник располагался между двух магистральных дорог интенсивного движения и не имел к себе подходов. Поэтому было принято решение перенести его в специальный сквер со специальными подходами и подъездами, чтобы люди могли подойти к памятнику. Вокруг имеется специальная зона, где могут прогуляться и отдохнуть посетители», - говорится в заявлении Исполнительной власти Баку, отмечая, что памятник такой выдающейся исторической личности требовал более достойного места.