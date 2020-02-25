Бакинская мэрия: Памятник Хатаи поставили туда, куда надо фото
Исполнительная власть Баку выступила с комментариями по поводу переноса памятника шаху Исмаилу Хатаи.
Напомним, что прошлой ночью памятник основателю государства Сефевидов был демонтирован и перевезен с улицы Юсифа Сафарова.
В заявлении Исполнительной власти Баку говорится, что в последнее время к ним участились письма с негодованием по поводу неудачного месторасположения памятника и отсутствие возможности использования его в мероприятиях исторического значения.
«Памятник располагался между двух магистральных дорог интенсивного движения и не имел к себе подходов. Поэтому было принято решение перенести его в специальный сквер со специальными подходами и подъездами, чтобы люди могли подойти к памятнику. Вокруг имеется специальная зона, где могут прогуляться и отдохнуть посетители», - говорится в заявлении Исполнительной власти Баку, отмечая, что памятник такой выдающейся исторической личности требовал более достойного места.
В мэрии также отметили, что работы по переносу памятника осуществлялись специализированными и профессиональными компаниями под контролем соответствующих служб. Никакого ущерба самому памятнику нанесено не было.
Перенос памятника также решает важный вопрос с разгрузкой транспортной инфраструктуры.
«Как известно, улица Юсифа Сафарова на которой установлен памятник, большую часть времени сильно загружена транспортом. Прилегающие дороги находятся в аналогичном состоянии. Сейчас после переноса памятника данная территория будет подвержена дорожно-транспортным изменениям. Будут соединены перпендикулярно проходящие. Улица Низами будет соединена с улицей Сабита Оруджева, а улица Мехти Мехдизаде соединится с улицей 28 Мая. Это уменьшит транспортную нагрузку и, в свою очередь, разгрузит территорию прилегающих улиц», - говорится в заявлении.