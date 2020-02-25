Каратэ 1 Премьер-лига: Ирина Зарецкая завоевала медаль в Зальцбурге

По итогам предварительных соревнований Рафиз Гасанов (67 кг) получил право выступить сегодня в финале, а Айхан Мамаев (84 кг), Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг) и Ирина Зарецкая (68 кг) должны были побороться за бронзу. Зарецкая уже провела свой бой за 3-е место, в котором она победила китаянку Тань Линьлинь со счетом 4:0.

Айхан Мамаев уступил в бронзовом поединке казаху Данияру Юлдашеву – 3:5.

Чуть позже на татами выйдет тяжеловес Асиман Гурбанлы, который оспорит медаль в матче с Тареком Махмудом из Египта.

А в вечерней части программы состоятся финалы. Рафиз Гасанов сразится с итальянцем Лукой Мареской.

Напомним, что Рафаэль Агаев (75 кг) уступил в Зальцбурге в четвертьфинале, но тем не менее обеспечил себе олимпийскую лицензию в Токио. Ранее путевку на Олимпиаду себе гарантировала Ирина Зарецкая.