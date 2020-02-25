Каратэ 1 Премьер-лига: Ирина Зарецкая завоевала медаль в Зальцбурге
В австрийском Зальцбурге завершается турнир из серии Каратэ 1 Премьер-лига.
По итогам предварительных соревнований Рафиз Гасанов (67 кг) получил право выступить сегодня в финале, а Айхан Мамаев (84 кг), Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг) и Ирина Зарецкая (68 кг) должны были побороться за бронзу.
Зарецкая уже провела свой бой за 3-е место, в котором она победила китаянку Тань Линьлинь со счетом 4:0.
Айхан Мамаев уступил в бронзовом поединке казаху Данияру Юлдашеву – 3:5.
Чуть позже на татами выйдет тяжеловес Асиман Гурбанлы, который оспорит медаль в матче с Тареком Махмудом из Египта.
А в вечерней части программы состоятся финалы. Рафиз Гасанов сразится с итальянцем Лукой Мареской.
Напомним, что Рафаэль Агаев (75 кг) уступил в Зальцбурге в четвертьфинале, но тем не менее обеспечил себе олимпийскую лицензию в Токио. Ранее путевку на Олимпиаду себе гарантировала Ирина Зарецкая.