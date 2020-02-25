Минздрав Армении: Нет смысла закрывать границу с Ираном

"В Грузии все три случая локальные и были завезены из Ирана и Милана. Нет тенденции распространения, следовательно, закрывать границу сейчас не имеет смысла", – заявил Торосян на пресс-конференции в Ереване, сообщает Sputnik Армения.

Министр добавил, что в страну периодически прибывают пассажиры из ряда стран, где также распространен вирус, и закрывать границу с несколькими не имеет смысла. "Когда вирус распространяется во многих странах, то закрытие границ уже становится нелогичным", – отметил Торосян, добавив, что возвращение граждан Армении из Ирана продолжится и не может быть прекращено.

Что касается грузоперевозок, то, по словам Торосяна, они продолжатся под жестким контролем, привлечены новые силы. По всей вероятности, в период Новруза ограничение приезда иранцев в Армению продолжится.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения коронавиросом. Это 29-летний гражданин, прибывший из Тегерана 28 февраля.