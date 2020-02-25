Папа Римский отказывается от еще одного мероприятия из-за простуды
Папа Римский Франциск в этом году из-за простуды не будет участвовать в традиционной неделе духовных размышлений, которую проводит обычно с членами Римской курии во время Великого поста. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной воскресной проповеди.
"Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений, которые начнутся сегодня вечером в Аричче. В этом году простуда заставляет меня не участвовать в этом событии", - приводит ТАСС слова Франциска.
В ходе проповеди Папа дважды закашлялся. Он также указал, что посвятит предстоящую неделю духовным размышлениям в Ватикане. Обычно он выезжает с членами курии в город под Римом.
Отказ от участия в неделе духовных размышлений - не первое мероприятие, которое 83-летний понтифик отменяет из-за недомогания. Этот факт на фоне распространения коронавируса порождает ряд медийных спекуляций. Ватикан также принимает меры по недопущению распространения коронавируса: на площади Святого Петра установлена дистанция, которую верующие должны соблюдать между собой.
Число инфицированных в Италии, где возникли локальные очаги заболевания, превысило уже тысячу человек. По последним данным, жертвами коронавируса стали 29 человек.