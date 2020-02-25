Папа Римский Франциск в этом году из-за простуды не будет участвовать в традиционной неделе духовных размышлений, которую проводит обычно с членами Римской курии во время Великого поста. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной воскресной проповеди.

"Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений, которые начнутся сегодня вечером в Аричче. В этом году простуда заставляет меня не участвовать в этом событии", - приводит ТАСС слова Франциска.