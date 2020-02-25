В соответствии с планом подготовки войск на 2020 учебный год, 2 марта в Азербайджанской армии начинаются широкомасштабные командно-штабные учения.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, руководство широкомасштабных командно-штабных учений национальной армии, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника отправились в район учений. По всем маршрутам следования колонн организована комендантская служба и их сопровождение как с земли, так и с воздуха.

Учения будут проводиться в несколько этапов и продлятся до 6 марта.