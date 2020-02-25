Минобороны Турции об уничтожении сирийских истребителей обновлено 17:17; видео
При попытке атаковать турецкие самолеты сбиты два истребителя Су-24 армии Башара Асада, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
В сообщении также говорится об уничтожении трех установок ПВО сил Асада, при помощи одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.
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Турецкие войска сбили сегодня два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.
По его информации, "силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб".