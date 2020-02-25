Коронавирус в Иране: 54 скончались, 987 инфицированы

Число заражений коронавирусом в Иране за последние сутки выросло до 978, жертвами инфекции стали 54 человека. Об этом сегодня заявил представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.

«Новых случаев — 385, общее число к полудню сегодняшнего дня — 978, всего жертв 54», — передает его слова телеканал IRINN.

Другие подробности пока не сообщаются.

Как сообщил 29 февраля Джаханпур, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 593 человек, скончались 43.