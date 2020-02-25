В школах и вузах Армении учебный процесс будет приостановлен на неделю в связи с первым подтвержденным случаем инфицирования коронавирусом, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, недельная пауза в образовательных учреждениях будет сделана за счет весенних каникул. Власти все это время будут следить за развитием ситуации и действовать в зависимости от дальнейших событий, сообщает Sputnik Армения.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян уже подписал соответствующий указ, постановив перенести весенние каникулы с конца месяца на 2 марта. По его словам, в этот период будет проведен мониторинг ситуации, и решение о продолжении уроков будет принято по его результатам. Решение касается вузов, школ, колледжей, училищ и детских садов.

Ранее в Армении сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Это 29-летний гражданин, прибывший из Тегерана 28 февраля. Заболевший мужчина успел пообщаться с пассажирами, таможенниками, сотрудниками аэропорта - всего порядка 32 человек. Все они изолированы в гостиничном комплексе в Цахкадзоре.