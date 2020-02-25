Лондон собирается выйти из Европейской конвенции о правах человека

Лондон намерен отказаться от соблюдения европейских законов о защите прав человека начиная с 2021 года, когда завершится переходный период Brexit, пишет The Sunday Telegraph.

По информации издания, британская сторона на стартующих 2 марта в Брюсселе переговорах откажется принимать те положения будущего торгового соглашения, которые требуют от Соединенного Королевства соблюдать положения Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ), вступившей в силу в 1953 году, передает ТАСС.

Главы МИД и МВД Британии Доминик Рааб и Прити Пател ранее критиковали конвенцию, указывая, что европейские судьи используют ее в своих интересах. Главный советник британского премьера Доминик Каммингс также выступает за отказ Лондона от обязательств по ЕКПЧ. «Мы будем соблюдать права человека своим способом», – заявил изданию источник в правящей Консервативной партии.

Европейская конвенция о правах человека разработана в 1950 году и вступила в силу 3 сентября 1953 года. В рамках конвенции действует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).