В связи с временным закрытием границы между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой проводятся соответствующие мероприятия по обеспечению возвращения на родину граждан Азербайджана, находящихся в настоящее время в Иране. Об этом haqqin.az сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

С этой целью 4 марта будет организован авиарейс из Ирана в Азербайджан и посредством специального коридора граждане Азербайджана смогут вернуться на родину.

Просьба к гражданам, желающим вернуться Азербайджан, зарегистрироваться в посольстве нашей страны в Тегеране и Генконсульстве в Тебризе.

Граждане, эвакуированные из Ирана, будут помещены в карантин с целью проведения надлежащей проверки.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, для выявления коронавирусной инфекции нахождение в карантине составляет от 14 до 29 дней.

Все граждане должны соблюдать требования карантинного режима для предотвращения распространения коронавируса на территории Азербайджана.

Адрес посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран: Тегеран, Нейистан, 3, улица Растована, 16. Телефоны: (+98 910) 559 56 10, (+9821) 22 55 82 99, (+9821) 22 55 42 55.

Адрес Генконсульства Азербайджана в Тебризе: Валиаср, улица Арифа, 9. Телефоны: (+98 902) 095 13 83, (+98413) 333 48 02/04.