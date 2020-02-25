Армянка и филиппинка подрались в доме известного хоккеиста

В России в коттедже знаменитого хоккеиста Павла Буре в поселке Горки-1 произошел конфликт между домработницей из Армении и филиппинской няней.

Как пишет NEWSru.co.il, находившаяся в доме супруга хоккеиста увидела, как домработница схватила за волосы коллегу с Филиппин. Худосочная няня ничего не могла противопоставить армянке, дело принимало очень страшный оборот, заключает Baza.

И жертва, и агрессор что-то кричали на своем родном языке. В дело пришлось вмешаться полицейским и погасить драку.

По словам домработницы, филиппинка задела ее чувства каким-то глупым вопросом или высказыванием. После короткого расследования армянская домработница была уволена.

