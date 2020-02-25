Чавушоглу и Лавров обсудили предстоящие переговоры Эрдогана и Путина

Главы МИД России и Турции - Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - провели сегодня телефонные переговоры, рассказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Позже сообщение о разговоре Лаврова и Чавушоглу было опубликовано на сайте МИД РФ. В нем подтверждается, что министры "обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов". "С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства "Спутник" в Анкаре и обеспечения их безопасности", - уточнили в МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу "высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренностей в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня" двусторонних отношений.