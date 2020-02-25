Оперативный штаб: Санитарно-эпидемиологическая ситуация под строгим контролем

Предпринимаются неотложные меры по предотвращению риска распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане. Как сообщили haqqin.az в оперативном штабе при Кабинете министров, для выявления случаев коронавирусной инфекции в стране выделены соответствующие больницы, созданы карантинные зоны.

Для проведения профилактических мероприятий вдоль границы с Исламской Республикой Иран установлены мобильные палатки. В целях обеспечения безопасности здоровья населения принято решение о закрытии государственных границ между Азербайджаном и Ираном на основе ограничительного режима с 16:00 29 февраля. Принимаются необходимые меры для обследования лиц, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.