Оперативный штаб: Санитарно-эпидемиологическая ситуация под строгим контролем
Предпринимаются неотложные меры по предотвращению риска распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане. Как сообщили haqqin.az в оперативном штабе при Кабинете министров, для выявления случаев коронавирусной инфекции в стране выделены соответствующие больницы, созданы карантинные зоны.
Для проведения профилактических мероприятий вдоль границы с Исламской Республикой Иран установлены мобильные палатки. В целях обеспечения безопасности здоровья населения принято решение о закрытии государственных границ между Азербайджаном и Ираном на основе ограничительного режима с 16:00 29 февраля. Принимаются необходимые меры для обследования лиц, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.
Специализированные больницы и лаборатории обеспечиваются соответствующим оборудованием и медикаментами для диагностики и лечения заболевания. С этой целью в региональные больницы направлены профессиональные врачи. Проводятся необходимые меры для лечения инфицированных пациентов, выявления лиц, с которыми они контактировали.
С целью предотвращения распространения коронавируса и повышения эффективности соответствующих профилактических мер совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проводится интенсивная работа, прилагаются серьезные усилия для выполнения всех рекомендаций.
Кроме того, в результате переговоров с Китаем, Германией и другими странами достигнута соответствующая договоренность о поставке в Азербайджан необходимого оборудования, препаратов и специалистов. Осуществляются все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса в Азербайджане, санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под строгим контролем.