В Турции освободили сотрудников российского СМИ
Трое сотрудников Sputnik Турция, сегодня задержанные в Анкаре, отпущены на свободу после дачи показаний. Как сообщает РИА Новости, журналисты уже покинули Дворец правосудия.
В протоколе допроса сказано, что прокуратура Турции не нашла состава преступления в их действиях.
Ранее в воскресенье главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе сообщил, что при его задержании сотрудники полиции были весьма обходительны, никакого воздействия или силы по отношению к нему не применялось.
Напомним, полиция Турции задержала трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Причиной для задержания стала провокационная статья на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции Хатай 80 лет назад".