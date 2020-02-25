В Турции освободили сотрудников российского СМИ

Трое сотрудников Sputnik Турция, сегодня задержанные в Анкаре, отпущены на свободу после дачи показаний. Как сообщает РИА Новости, журналисты уже покинули Дворец правосудия.

В протоколе допроса сказано, что прокуратура Турции не нашла состава преступления в их действиях.

Ранее в воскресенье главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе сообщил, что при его задержании сотрудники полиции были весьма обходительны, никакого воздействия или силы по отношению к нему не применялось.

Напомним, полиция Турции задержала трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Причиной для задержания стала провокационная статья на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции Хатай 80 лет назад".