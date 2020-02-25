Премьер-лига: «Нефтчи» упустил победу и не приблизился к «Карабаху»
Сегодня двумя матчами завершился 19-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
После того как вчера «Карабах» не смог победить «Сабах» (0:0), у «Нефтчи» был шанс приблизиться к лидеру. Но подопечные Физули Мамедова не смогли одолеть «Сабаил», упустив победу в самой концовке – 1:1.
«Нефтчи» вышел вперед благодаря автоголу Эрико Да Силвы на 55-й минуте. Однако на 2-й добавленной ко второму тайму минуте Рауф Алиев спас «Сабаил» от поражения и не позволил «Нефтчи» сократить отставание от чемпиона.
В другом матче дня «Зиря» дома проиграла «Габале» - 1:2.
Напомним, что вчера также состоялся матч «Сумгаит» - «Кешля», завершившийся со счетом 2:2.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 42 очка (19 матчей)
2. «Нефтчи» - 34 (19)
3. «Кешля» - 30 (19)
4. «Сумгаит» - 23 (19)
5. «Сабах» - 21 (19)
6. «Зиря» - 20 (19)
7. «Сабаил» - 20 (19)
8. «Габала» - 16 (19).