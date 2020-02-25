Кремль: встреча Путина и Эрдогана будет непростой

"Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), сообщает Интерфакс.

По словам Пескова, на встрече "прежде всего, нужно будет, наверно, сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности, какие обязательства, ранее взятые на себя, каждая страна должна выполнить".

Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в Москве 5 или 6 марта. По его словам, в настоящее время она находится в стадии подготовки.