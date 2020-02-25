Знаменитый Лувр, один из наиболее посещаемых музее мира, закрыт. Как сообщает Reuters, пока туристы ожидали встречи в Моной Лизой и Венерой Милосской, сотрудники музея провели совещание с участием медиков, посвященное опасности заражения коронавирусом.

В Twitter музея отмечается, что музей закрыт из-за оперативного совещания, на котором сотрудники Лувра обсуждают вопросы в области здравоохранения и меры профилактики коронавируса. Распоряжение о закрытии Лувра поступило в соответствии с инструкциями французских министров.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом во Франции составляет около 100 человек.