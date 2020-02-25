Турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо

Турецкая армия нанесла удары по военному аэродрому "Найраб" на юго-востоке сирийской провинции Алеппо, сообщает Anadolu.

Согласно информации, военный объект активно использовался силами Башара Асада при организации атак. Отмечается, что удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными беспилотниками и артиллерией ВС Турции. Других деталей агентство не приводит.

Ранее в воскресенье в Минобороны Турции подтвердили информацию об уничтожении двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Сирии в небе над Идлибом.